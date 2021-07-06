Бышовец: мы переоценили иностранцев в сборной России. Хиддинк — счастливая случайность

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился мнением, кто бы мог возглавить национальную команду после Станислава Черчесова.
«Почему русские тренеры отказываются от управления сборной? Если говорить о Слуцком, то у него был отрицательный опыт. Я хорошо отношусь к Семаку как специалисту. У него есть игровой интеллект. Если говорить о Карпине, то у него есть достаточно амбиций, чтобы стать тренером сборной. Но тут важны не только амбиции, но и амуниция, опыт работы и ситуация. Потому что у нового тренера мало времени — через полтора месяца нам играть с Хорватией. И мне кажется, все эти кандидаты не имеют представления о будущем команды и какой она должна быть перед матчем с хорватами.
Что касается приезда иностранцев, мы несколько переоценили их работу в нашей сборной. Капелло и Адвокат — отрицательный опыт. Хиддинк — счастливая случайность.
Я хотел бы видеть в нашей сборной Петковича. С большой симпатией отношусь к нему и к его работе. Он со своей Швейцарией стартанул с места в карьер. Но к этому надо быть готовым — это знание игроков, чемпионата, менталитета. Благо он говорит по-русски, в отличие от других иностранцев», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
- 6 июля 2021
-
20:01
-
19:43
-
19:42
-
19:33
-
19:12
-
19:10
-
19:00
-
18:53
-
18:44
-
18:41
-
18:34
-
18:33
-
18:30
-
18:15
-
18:09
-
17:57
-
17:48
-
17:36
-
17:29
-
17:27
-
17:20
-
17:17
-
16:58
-
16:49
-
16:48
-
16:43
-
16:37
-
16:30
-
16:10
-
16:09
-
16:02
-
15:55
-
15:54
-
15:29
-
15:09