Маурицио Сарри: я совершил большую ошибку, покинув «Челси»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри признался, что жалеет об уходе из «Челси».



«Я совершил большую ошибку, покинув «Челси». Всему виной было желание любой ценой вернуться в Италию. Марина Грановская не хотела, чтобы я уходил из команды. «Челси» — отличный клуб, который в последующие годы смог привлечь множество молодых футболистов, которые подходили бы мне.



Это был особенный год, когда Роман Абрамович не мог въехать в Англию, и у нас был владелец, которого не было рядом. Сложилась довольно сложная ситуация, всё было в руках Марины, и ей предстояло решить тысячу проблем, а футбольный аспект был в наших руках, но мы не имели необходимой экономической мощи. Потом пришли Тимо Вернер, Кай Хаверц, Мейсон Маунт, Хаким Зиеш, которые подошли бы мне и моему стилю игры», — приводит слова Сарри Sportitalia.