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Сёмин — о Рангнике: приходят иностранцы на короткое время, а всё остаётся так, как и было

Сёмин — о Рангнике: приходят иностранцы на короткое время, а всё остаётся так, как и было
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал назначение бывшего наставника «РБ Лейпциг» Ральфа Рангника на пост руководителя «железнодорожников» по спорту и развитию.

«Пойдёт ли это на пользу, покажет время. Такие ситуации уже были. Приходят иностранцы на короткое время, а всё остается так, как и было. Надеемся, что сейчас будет по-другому», — приводит слова Сёмина «Матч ТВ».

Контракт Рангника с «Локомотивом» рассчитан на три года. Немецкий специалист будет заниматься широким спектром вопросов, включая стратегическое планирование и спортивное развитие, а также работу вертикали клубных команд, академии и подготовки резерва. Вместе с Рангником в клубе будет работать команда специалистов.

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