Сёмин — о Рангнике: приходят иностранцы на короткое время, а всё остаётся так, как и было
Поделиться
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал назначение бывшего наставника «РБ Лейпциг» Ральфа Рангника на пост руководителя «железнодорожников» по спорту и развитию.
«Пойдёт ли это на пользу, покажет время. Такие ситуации уже были. Приходят иностранцы на короткое время, а всё остается так, как и было. Надеемся, что сейчас будет по-другому», — приводит слова Сёмина «Матч ТВ».
Контракт Рангника с «Локомотивом» рассчитан на три года. Немецкий специалист будет заниматься широким спектром вопросов, включая стратегическое планирование и спортивное развитие, а также работу вертикали клубных команд, академии и подготовки резерва. Вместе с Рангником в клубе будет работать команда специалистов.
Комментарии
- 6 июля 2021
-
21:34
-
21:19
-
21:00
-
21:00
-
20:48
-
20:40
-
20:30
-
20:23
-
20:13
-
20:01
-
19:43
-
19:42
-
19:33
-
19:12
-
19:10
-
19:00
-
18:53
-
18:44
-
18:41
-
18:34
-
18:33
-
18:30
-
18:15
-
18:09
-
17:57
-
17:48
-
17:36
-
17:29
-
17:27
-
17:20
-
17:17
-
16:58
-
16:49
-
16:48
-
16:43
Партнерский контент