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Мората стал лучшим бомбардиром Испании на чемпионатах Европы, обогнав Фернандо Торреса

Мората стал лучшим бомбардиром Испании на чемпионатах Европы, обогнав Фернандо Торреса
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Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората забил гол в ворота сборной Италии в полуфинале Евро-2020. Таким образом, форвард стал лучшим бомбардиром команды на чемпионатах Европы, сообщает OptaJose.

Гол в ворота Джанлуиджи Доннаруммы стал для Мораты шестым в футболке сборной на Евро. Фернандо Торрес, который являлся главным голеадором испанцев на турнире до сегодняшнего дня, забил пять мячей.

Обслуживает встречу Италии и Испании бригада арбитров из Германии во главе с Феликсом Брихом. Помогают ему ассистенты Марк Борш и Штефан Лупп. Резервный рефери — россиянин Сергей Карасёв.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи проходили с 11 июня сразу в нескольких европейских городах, среди которых был Санкт-Петербург. Решающие встречи состоятся в Лондоне.

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