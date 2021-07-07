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Луис Энрике прокомментировал поражение сборной Испании в полуфинале Евро-2020

Луис Энрике прокомментировал поражение сборной Испании в полуфинале Евро-2020
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Главный тренер сборной Испании прокомментировал поражение в полуфинальном матче Евро-2020 со сборной Италии (1:1 – основное время, 2:4 – в серии пенальти).

«Если бы мне вздумалось ставить своим игрокам оценки, полагаю, мы заслужили «отлично». Думаю, что все сыграли великолепно. Претензий нет — только похвала. Пора им отдохнуть. Было бы лучше или хуже с игроками, которых у нас не было? Сложно сказать. В моей команде будут игроки, которые пребывают на пике формы, так будет всегда. Я бы хотел поехать на чемпионат мира с такой же сильной командой, но кто знает, что будет дальше. В профессиональном спорте мы все должны научиться побеждать и достойно проигрывать. Потому я хочу поздравить Италию. Мы вернёмся в Испанию с чётким пониманием того, что были в числе лучших на этом турнире», — приводит слова Энрике официальный сайт УЕФА.

В финале Евро-2020 сборная Италии сыграет с победителем пары Англия — Дания.

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