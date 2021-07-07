Бонуччи: никто так не умеет терпеть, как итальянцы, мы были готовы делать грязную работу

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи прокомментировал победу в матче полуфинала Евро-2020 со сборной Испании (1:1 – основное время, 4:2 – по пенальти).

«Это было невероятно. Очень тяжёлый матч, надо отдать должное Испании. Они были хороши — признать это не стыдно. Никто так не умеет терпеть, как мы, итальянцы. Нам было тяжело, мы были готовы делать грязную работу и вместе дотерпели до финала.

Не промахиваются только те, кто не бьёт пенальти. Я был уверен, что забью. Честно говоря, мы не знали, кого ставить на серию, потому что очень многие хотели пробить. Вся пятёрка была уверена. Думаю, нам повезло, что Мануэль Локателли не забил первый пенальти. Так мы организовали на испанцев дополнительное давление», — приводит слова Бонуччи официальный сайт УЕФА.

В финале Евро-2020 сборная Италии сыграет с победителем пары Англия — Дания.