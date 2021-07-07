Матч «Зенита» и «Локомотива» за Суперкубок России обслужит бригада Павла Кукуяна

Матч за Суперкубок России обслужит бригада арбитра Павла Кукуяна, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза. В качестве его помощников выступят Дмитрий Чельцов и Андрей Болотенков. Резервным арбитром назначен Иван Сиденков. Судьей VAR выступит Игорь Панин, AVAR — Алексей Стипиди.
Матч за Суперкубок России — 2021 состоится 17 июля. В нём сыграют чемпион страны – санкт-петербургский «Зенит» и обладатель национального Кубка — московский «Локомотив». Встреча пройдёт в Калининграде, начало матча запланировано на 19:00 мск.
Ранее стало известно, что руководство Калининградской области разрешило проведение матча между «Зенитом» и «Локомотивом» в Калининграде. Максимальная вместимость стадиона «Калининград» составит не более 70 процентов от общего количества мест. Зрители должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, установленные территориальным органом Роспотребнадзора.
- 7 июля 2021
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