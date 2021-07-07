Главный тренер «Крыльев Советов» рассказал о восстановлении Ивана Сергеева после травмы

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о восстановлении нападающего Ивана Сергеева после травмы плеча.



«Мы привыкли всегда, что Ваня здоров, он играет, хорошо выдерживает все нагрузки. Но эта травма… Она, как ни странно, аукнулась уже в перерыве между сборами. Хотя получил он ее еще в матче с «Акроном» в эпизоде с голом. Сейчас лечение, которое ему активно проводят наши врачи, приносит плоды. Мы сейчас подпускаем его ближе к основной группе, но на 100% он еще тренироваться не может. На всякий случай мы его придерживаем, чтобы он с его желанием не торопился», — сказал Осинькин в интервью клубной пресс-службе.



Сергеев начинал карьеру в «Строгино», а впоследствии выступал за «Ригу», «Тамбов» и московское «Торпедо». Цвета «Крыльев Советов» защищает с прошлого года. В минувшем сезоне 26-летний форвард стал лучшим бомбардиром Футбольной национальной лиги и установил рекорд первенства по голам. В 42 матчах Иван забил 40 мячей (пять — с пенальти) и помог самарской команде вернуться в Российскую Премьер-Лигу.

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