Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Шевченко поблагодарил итальянцев, которые поддерживали Украину на Евро-2020

Андрей Шевченко поблагодарил итальянцев, которые поддерживали Украину на Евро-2020
Комментарии

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после вылета команды с чемпионата Европы — 2020 обратился со словами благодарности к болельщикам из Италии, где он в бытность футболистом выступал за «Милан».

«От себя и всех украинцев благодарю болельщиков «Милана» и всех итальянских фанатов, которые поддерживали нас на этом турнире. Поздравляю Роберто Манчини, его штаб и всех в сборной Италии с тем, чего они достигли, и с выходом в финал», — написал Шевченко в своём «инстаграме».

Напомним, сборная Украины на групповом этапе одержала одну победу и вышла в плей-офф с третьего места благодаря дополнительным показателям. В 1/8 финала подопечные Шевченко в дополнительное время одолели Швецию (2:1), а в четвертьфинале разгромно проиграли Англии (0:4).

Турнирная таблица Евро-2020
Тренер Шевченко проигрывал и крупнее. Антирекорд сборной Украины принадлежит ему Тренер Шевченко проигрывал и крупнее. Антирекорд сборной Украины принадлежит ему
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021