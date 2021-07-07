Андрей Шевченко поблагодарил итальянцев, которые поддерживали Украину на Евро-2020

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после вылета команды с чемпионата Европы — 2020 обратился со словами благодарности к болельщикам из Италии, где он в бытность футболистом выступал за «Милан».



«От себя и всех украинцев благодарю болельщиков «Милана» и всех итальянских фанатов, которые поддерживали нас на этом турнире. Поздравляю Роберто Манчини, его штаб и всех в сборной Италии с тем, чего они достигли, и с выходом в финал», — написал Шевченко в своём «инстаграме».



Напомним, сборная Украины на групповом этапе одержала одну победу и вышла в плей-офф с третьего места благодаря дополнительным показателям. В 1/8 финала подопечные Шевченко в дополнительное время одолели Швецию (2:1), а в четвертьфинале разгромно проиграли Англии (0:4).