Эмерик Лапорт обратился к болельщикам сборной Испании после вылета с Евро-2020

Защитник сборной Испании Эмерик Лапорт обратился к болельщикам национальной команды после вылета с чемпионата Европы — 2020.



«Горд быть частью этой команды. Вчера мы получили серьёзный удар, но мы точно вернёмся более сильными. Спасибо всем, кто нас поддерживал!» — написал игрок в своём «твиттере».



Напомним, сборная Испании уступила сборной Италии в полуфинальном матче Евро-2020 (1:1 ДВ, 2:4 по пенальти). На 60-й минуте нападающий Федерико Кьеза, подобрав мяч в штрафной, выполнил обводящий удар под дальнюю штангу. На 80-й минуте форвард сборной Испании Альваро Мората закатил мяч в ближний нижний угол ворот. В серии пенальти успешнее оказалась сборная Италии.



Второй финалист Евро-2020 определится в матче Англия — Дания, который пройдёт сегодня, 7 июля, на «Уэмбли». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.