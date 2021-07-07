Симоне Индзаги объяснил уход из «Лацио». Он передумал продлевать контракт и выбрал «Интер»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал решение покинуть «Лацио» после окончания минувшего сезона. Специалист должен был продлить контракт с «орлами», но передумал и подписал соглашение с нерадзурри.



«Я провёл в «Лацио» 22 замечательных года, там мне было хорошо. Мне повезло побеждать с клубом и в качестве футболиста, и в качестве тренера. Но настал момент для перемен. За время работы в «Лацио» я получал множество предложений, но каждый раз это был неподходящий момент для ухода. Этот момент наступает со временем, так что я не раздумывал долго.



Я всегда буду благодарен Лотито (Клаудио, президенту «Лацио». — Прим. «Чемпионата»), но в жизни порой нужно принимать такие решения. Мне понадобилась одна ночь, чтобы сделать это, и в итоге я выбрал «Интер». Лотито был первым, кому я сообщил об этом», — цитирует Индзаги Football Italia.

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