Англия — Дания: Кьер забил в свои ворота

В матче 1/2 финала чемпионата Европы — 2020 сборная Англии встречается с национальной командой Дании. Игра в эти минуты проходит на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). К 40-й минуте счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 39-й минуте встречи защитник сборной Дании Симон Кьер отправил мяч в свои ворота и сравнял счёт.
Обслуживает встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели. Помогают ему ассистенты Хессел Стегстра и Ян де Врис. Резервный рефери — румын Овидиу Хацеган.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи проходили с 11 июня сразу в нескольких европейских городах, среди которых был Санкт-Петербург. Решающие встречи состоятся в Лондоне.
- 7 июля 2021
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