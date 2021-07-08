«Это не пенальти!» Арсен Венгер раскритиковал работу VAR на матче Англия — Дания

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер высказал мнение об эпизоде с назначением пенальти в матче 1/2 финала Евро Англия — Дания.

«Это не пенальти! Не понимаю, почему VAR не попросил арбитра посмотреть повтор», — сказал Венгер в эфире beIN Sports.

В матче 1/2 финала чемпионата Европы — 2020 сборная Англии встречается с национальной командой Дании. Игра в эти минуты проходит на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). К 117-й минуте счёт 2:1 в пользу английской команды. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



В дополнительное время встречи арбитр Данни Маккели назначил пенальти в ворота сборной Дании. Нападающий английской команды Гарри Кейн не сумел реализовать 11-метровый удар, однако удачно сыграл на добивании и вывел сборную Англии вперёд в счёте.