Сборная Англии впервые за 55 лет сыграет в финале Евро или чемпионата мира

Сборная Англии обыграла Данию в полуфинале Евро-2020 (2:1 д.в.) и вышла в финал крупного международного турнира во второй раз в истории.

В 1966 году Англия в финале чемпионате мира обыграла сборную ФРГ (4:2). В финале Евро английская команда ещё не играла.

В матче 1/2 финала чемпионата Европы — 2020 сборная Англии встречалась с национальной командой Дании. Игра прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия) и завершилась победой английской национальной команды в дополнительное время.



На 30-й минуте встречи полузащитник сборной Дании Миккель Дамсгор открыл счёт, забив гол со штрафного. Через 9 минут английский нападающий Гарри Кейн выполнил разрезающий пас в штрафную на хавбека Букайо Сака, который покатил мяч на форварда сборной Англии Рахима Стерлинга, а датский защитник Симон Кьер в попытке помешать срезал мяч в свои ворота и сравнял счёт. В дополнительное время встречи арбитр Данни Маккели назначил пенальти в ворота сборной Дании. Нападающий английской команды Гарри Кейн не сумел реализовать 11-метровый удар, однако удачно сыграл на добивании и вывел сборную Англии вперёд в счёте.



Таким образом, сборная Англии вышла в финал Евро-2020, где встретится с национальной командой Италии, ранее обыгравшей Испанию (1:1, 4:2 — по пенальти).