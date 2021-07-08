Главный тренер сборной Дании прокомментировал поражение команды в полуфинале Евро-2020

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн прокомментировал поражение команды в полуфинале чемпионата Европы по футболу 2020 года со сборной Англии. Игра прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия) и завершилась победой английской национальной команды в дополнительное время (2:1 ДВ).
«Парни проделали удивительную работу. Они потрясающе сильны. Они потрясающе играют в футбол. Мы атаковали, забивали голы и показали свою истинную мощь. Игроки сделали всё, что могли, как на поле, так и за его пределами. Конечно, мы очень расстроены, ведь мы были так близки к финалу, но разные обстоятельства по ходу матча помешали нам сделать последний шаг», — приводит слова Юльманна официальный сайт УЕФА.
В финале сборная Англии встретится с национальной командой Италии, ранее обыгравшей Испанию (1:1, 4:2 — по пенальти).
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