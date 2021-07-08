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Президент «ПСЖ»: Рамос — один из лучших футболистов современности. Горд видеть его у нас

Президент «ПСЖ»: Рамос — один из лучших футболистов современности. Горд видеть его у нас
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Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал подписание двухлетнего контракта с защитником Серхио Рамосом.

«Сегодня Париж приветствует одного из лучших футболистов современности. Мы счастливы, что Серхио присоединился к нам. Рамос — совершенный игрок, один из лучших защитников в истории. Он прирождённый боец, лидер и великолепный профессионал. Его опыт и амбиции полностью соответствуют нашим. Я горд видеть Серхио в футболке «ПСЖ» и знаю, что наши болельщики поприветствуют его наилучшим образом», — приводит слова Аль-Хелаифи пресс-служба клуба.

Рамос покинул «Реал» в конце июня в связи с истечением контракта. За «Королевский клуб» он выступал с 2005 года. Со «сливочными» 35-летний футболист пять раз стал чемпионом Испании, завоевал два Кубка и четыре Суперкубка страны, четыре раза выиграл Лигу чемпионов, стал трёхкратным обладателем Суперкубка УЕФА и четырёхкратным победителем клубного чемпионата мира.

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