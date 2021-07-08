Валуев прокомментировал отставку Черчесова с поста главного тренера сборной России
Поделиться
Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал отставку Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России.
«Всё просто: Черчесов не оправдал ожидания, значит, ищем другого. Не думаю, что у тренера есть какие-то претензии к РФС, например, на предмет заработной платы. Насколько знаю, с этим всё было в порядке. Знаете, когда несправедливо убирают — в таком случае есть смысл что-то обсуждать. В ситуации с уходом Черчесова всё справедливо.
Хочу видеть играющую российскую сборную. Кто будет тренировать — это важно, но это должны понимать футбольные руководители», — сказал Валуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Комментарии
- 8 июля 2021
-
18:58
-
18:51
-
18:43
-
18:41
-
18:33
-
18:29
-
18:23
-
18:21
-
18:11
-
18:04
-
18:01
-
17:57
-
17:41
-
17:33
-
17:23
-
17:19
-
17:15
-
17:13
-
16:59
-
16:59
-
16:53
-
16:51
-
16:42
-
16:36
-
16:31
-
16:29
-
16:25
-
16:15
-
16:07
-
15:58
-
15:47
-
15:42
-
15:39
-
15:27
-
15:05
Партнерский контент