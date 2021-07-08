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Валуев прокомментировал отставку Черчесова с поста главного тренера сборной России

Валуев прокомментировал отставку Черчесова с поста главного тренера сборной России
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Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал отставку Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России.

«Всё просто: Черчесов не оправдал ожидания, значит, ищем другого. Не думаю, что у тренера есть какие-то претензии к РФС, например, на предмет заработной платы. Насколько знаю, с этим всё было в порядке. Знаете, когда несправедливо убирают — в таком случае есть смысл что-то обсуждать. В ситуации с уходом Черчесова всё справедливо.

Хочу видеть играющую российскую сборную. Кто будет тренировать — это важно, но это должны понимать футбольные руководители», — сказал Валуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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