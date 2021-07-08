Гаджиев: технический комитет РФС должен был сказать: «Саламыч, собирай вещи и иди домой»?

Член технического комитета РФС Гаджи Гаджиев высказался об уходе Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России.
«Не сказал бы, что эта новость прогремела, к этому всё шло. И обоснованной, и необоснованной критики хватало. Ничего неожиданного не случилось.
Трудно однозначно сказать про правильность решения. Понятно, что дело не только в главном тренере. Допустим, выступление неудовлетворительное, главный тренер признаёт вину, а специалисты подтверждают неудовлетворительный результат. В футболе после такого следует отставка, она и произошла. А правильное решение или нет — никто не знает.
Поддержка Черчесова техническим комитетом? Остаётся два месяца до игры, решения у исполкома нет, техком собирается. Функции техкома какие? Технические, всё, что связано с нагрузкой, с выступлением. Выступили как? Неудовлетворительно. А оставлять Черчесова или нет — не прерогатива техкома. Техком не мог по-другому. Он должен сказать: «Саламыч, собирай вещи и иди домой»? У него нет оснований для этого. Они есть только у исполкома. Никому не было известно о том, какое решение будет вынесено. Поддержка — когда говорят: «Молодцы, хорошо выступили». А когда выступление признаётся неудовлетворительным, это не значит, что это поддержка», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
- 8 июля 2021
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