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Рамос отклонил предложения «Манчестер Сити» и «Арсенала» ради контракта с «ПСЖ»

Рамос отклонил предложения «Манчестер Сити» и «Арсенала» ради контракта с «ПСЖ»
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35-летний испанский защитник Серхио Рамос, который совсем недавно подписал контракт с «Пари Сен-Жермен», отклонил два конкретных предложения от английских клубов до прихода в стан парижан. Об этом сообщает Goal.

По информации источника, Рамос отклонил предложение лондонского «Арсенала». Серхио решил не подписывать соглашение с «канонирами», так как команда не выступит в Лиге чемпионов будущего сезона. У него также была возможность поиграть два года в «Манчестер Сити», а потом присоединиться к «Нью-Йорк Сити», но он предпочёл предложение «ПСЖ».

Серхио Рамос подписал контракт с «ПСЖ». Соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2023 года. Защитник перешёл в новый клуб на правах свободного агента. Ранее он выступал за «Реал».

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