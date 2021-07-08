Кирилл Комбаров занял пост спортивного директора «Арсенала-2»

Бывший защитник тульского «Арсенала» Кирилл Комбаров занял пост спортивного директора второй команды. Об этом сообщает официальный сайт туляков.
«Осуществлять оперативное руководство командой и селекцией будет спортивный директор и экс-капитан «Арсенала» Кирилл Комбаров. Напомним, по итогам прошлого сезона Кирилл принял решение завершить футбольную карьеру. В качестве игрока Комбаров провёл в составе оружейников 90 официальных матчей, сделал 17 голевых передач и забил три мяча. Костяк новой команды составят воспитанники академии ПФК «Арсенал» и футболисты молодёжного состава. 18 июля наша команда проведёт матч первого тура, соперником «Арсенала-2» станет футбольный клуб «Рязань», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.
34-летний Комбаров перешёл в «Арсенал» в январе 2017 года из «Томи» на правах свободного агента. Футболист является воспитанником московского «Динамо». Также он выступал за «Торпедо» и «Спартак».
- 8 июля 2021
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