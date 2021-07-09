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К. Шмейхель: я не чувствовал лазер во время пенальти в ворота сборной Дании

К. Шмейхель: я не чувствовал лазер во время пенальти в ворота сборной Дании
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34-летний вратарь сборной Дании Каспер Шмейхель рассказал, что не чувствовал помехи от использования лазерной указки со стороны болельщиков во время пробития пенальти форвардом сборной Англии Гарри Кейном.

«Я не чувствовал лазер во время пенальти в ворота сборной Дании, потому что он был позади меня с правой стороны. Он мешал мне во втором тайме, и я уже тогда сказал об этом судье. Думаю, что он вышел и сказал это одному из других линейных судей», — приводит слова Шмейхеля Sport.tv2.dk.

Как отмечает издание, использование лазерной указки заметил не только Каспер Шмейхель, но и другие футболисты, которые также указывали на это судьям. Сообщается, что защитник Янник Вестергор уже в первом тайме дал понять судье, что к датским игрокам применяется лазер.

Напомним, Дания потерпела поражение от Англии в полуфинале Евро-2020 (1:2 д.в.).

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