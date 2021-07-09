«Краснодар» просматривает 18-летнего полузащитника «Торпедо» Кривцова

Пресс-служба «Краснодара» в «Твиттере» объявила, что на просмотре в клубе находится 18-летний полузащитник владимирского «Торпедо» Никита Кривцов.
Футболист выступает на позиции атакующего полузащитника. Вторую половину сезона-2020/2021 Кривцов провёл в аренде в «Томи», за которую успел провести 15 встреч в ФНЛ, отметившись четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.
Согласно информации портала Transfermarkt.de, контракт Кривцова с владимирским «Торпедо» истёк 30 июня этого года.
В минувшем сезоне «Краснодар» занял 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 30 турах команда набрала 41 очко. От зоны еврокубков «быков» отделили 12 очков, от зоны вылета — 19. В ходе сезона у коллектива сменился главный тренер — вместо Мурада Мусаева краснодарцев возглавил Виктор Гончаренко, который до этого работал в ЦСКА.
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