Тебас: надеемся, что «Барселона» сможет решить проблему с контрактом Месси

Президент Примеры Хавьер Тебас высказался о ситуации с контрактом 33-летнего аргентинского форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

«Решение о том, останется или уйдёт Месси, зависит не от меня, а от «Барселоны». Мы хотели бы и надеемся, что сине-гранатовые решат эту проблему и Месси сможет остаться здесь, в Испании.

Нам всегда нужны лучшие игроки в Примере, но Неймар и Криштиану Роналду ушли, а мы всё ещё здесь и растём. Мы продолжаем работать, а Серия А и Лига 1 не выросли так, как им хотелось бы с этими звёздами.

Футболисты английской Премьер-лиги не выигрывают Золотой мяч, но это лучшее соревнование на спортивном и финансовом уровне. Мы не должны зацикливаться на игроках. Я бы хотел, чтобы Месси остался, но это не обязательно», — цитирует Тебаса Goal.

Напомним, 1 июля Месси стал свободным агентом после того, как его контракт с «Барселоной» истёк. В прошлом сезоне испанской Примеры Месси принял участие в 35 матчах, в которых забил 30 голов и сделал 11 результативных передач. Также на его счету 5 голов и 2 передачи в 6 играх Лиги чемпионов.