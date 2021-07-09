Станислав Черчесов: меня не увольняли. Расстались на комфортных для РФС условиях

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился подробностями своего ухода из национальной команды.
«Меня не увольняли, это важный момент. Со стороны тренерского штаба были выполнены все задачи, которые прописаны в контракте. Всё, о чём мы договаривались, было выполнено. Мы пообщались вчера, обсудили ситуацию и по обоюдному согласию приняли решение расстаться, я пожелал удачи новому тренерскому штабу, чтобы когда он появится, они смогли выполнить задачу выхода в финальную часть чемпионата мира. Мы абсолютно нормально поговорили, пожали друг другу руки и договорились, что на комфортных для РФС условиях мы этот вопрос закрываем. Для этого я сейчас еду в РФС.
Два дня назад я написал заявление на отпуск, поэтому в случае, если не смогу закрыть вопросы сегодня, поеду отдыхать и ждать, когда в рабочем порядке их закроют. Поеду домой, в Осетию», — приводит слова Черчесова «Р-Спорт».
- 9 июля 2021
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