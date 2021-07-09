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Станислав Черчесов: меня не увольняли. Расстались на комфортных для РФС условиях

Станислав Черчесов: меня не увольняли. Расстались на комфортных для РФС условиях
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Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился подробностями своего ухода из национальной команды.

«Меня не увольняли, это важный момент. Со стороны тренерского штаба были выполнены все задачи, которые прописаны в контракте. Всё, о чём мы договаривались, было выполнено. Мы пообщались вчера, обсудили ситуацию и по обоюдному согласию приняли решение расстаться, я пожелал удачи новому тренерскому штабу, чтобы когда он появится, они смогли выполнить задачу выхода в финальную часть чемпионата мира. Мы абсолютно нормально поговорили, пожали друг другу руки и договорились, что на комфортных для РФС условиях мы этот вопрос закрываем. Для этого я сейчас еду в РФС.

Два дня назад я написал заявление на отпуск, поэтому в случае, если не смогу закрыть вопросы сегодня, поеду отдыхать и ждать, когда в рабочем порядке их закроют. Поеду домой, в Осетию», — приводит слова Черчесова «Р-Спорт».

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