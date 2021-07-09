Сандро Шварц назвал сильные стороны новичка «Динамо» Бальбуэна

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал переход защитника Фабиана Бальбуэна.
«Бальбуэна — очень опытный игрок. Он был абсолютно убедителен, начиная от его действий и решений на поле, когда мы его просматривали, до его поведения при общении и переговорах. Мы изучали его в течение длительного времени и имеем широкое представление о его возможностях. Фабиан здорово играет в защите и очень силён в ситуациях один в один.
Теперь у нас очень серьёзная конкуренция в центре обороны при высоком качестве исполнителей. Это то, что мы хотели. Теперь мы можем варьировать тактику и использовать разные варианты — как с двумя игроками, так и с тремя центральными защитниками. Решать будем в зависимости от ситуации. Мы рады, что Фабиан присоединился к нашей команде», — цитирует Шварца пресс-служба «Динамо».
- 9 июля 2021
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