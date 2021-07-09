«Арсенал» сделал предложение полузащитнику сборной Португалии

«Арсенал» ведёт переговоры о переходе полузащитника «Вулверхэмптона» и сборной Португалии Рубена Невеша, сообщает журналист Николо Скора в своём «твиттере».



По информации источника, лондонский клуб уже сделал 24-летнему футболисту предложение. «Канониры» готовы подписать с игроком пятилетний контракт, условия которого не уточняются.



Ранее сообщалось, что Рубена выставили на трансфер, так как «Вулверхэмптону» требуются деньги на перестройку команды для нового главного тренера.



Невеш перешёл в «Вулверхэмптон» из «Порту» в 2017 году. Сумма трансфера составила почти € 18 млн. В минувшем сезоне хавбек принял участие в 36 матчах английской Премьер-лиги, забил пять голов (три — с пенальти) и отдал одну результативную передачу, а также получил восемь жёлтых карточек.

Видео гола Невеша в ворота «Ньюкасла»: