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Виктор Гончаренко отреагировал на увольнение Станислава Черчесова из сборной России

Виктор Гончаренко отреагировал на увольнение Станислава Черчесова из сборной России
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Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко посочувствовал Станиславу Черчесову, уволенному с поста наставника сборной России.

«У меня всегда огорчение от того, что увольняют тренеров. Потому что знаю сам, насколько это всё тяжело даётся: и добиться результата, и чтобы футболисты развивались, и общение постоянно с руководством. Масса нюансов, которые надо учитывать. Если у тебя есть какие-то договорённости с руководителями и они где-то в какой-то мере не соблюдаются, и тебя увольняют… То есть масса факторов, я сейчас ни на кого не намекаю. Просто говорю, какие ситуации могут быть. Поэтому я всегда с сожалением отношусь, когда тренеров увольняют.

Единственное, что надо тренеру тоже оценивать — не пошёл ли ты с горы. Может быть, ты забрался на пик и идёшь вниз. Тогда уже, наверное, ты должен сам это в первую очередь понимать», — сказал Гончаренко в ролике на канале журналиста Вадима Лукомского в YouTube.

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