Помощник Витории описал нового тренера «Спартака» тремя словами

Сержиу Ботелью, помощник главного тренера «Спартака» Руя Витории, описал наставника красно-белых пятью словами:



«Лидерские качества, интеллект и коммуникабельность», — цитирует Сержиу Ботелью пресс-служба «Спартака».



Напомним, московский «Спартак» подписал с португальским тренером Руем Виторией соглашение сроком на два года. Последним местом работы Витории был «Аль-Наср». Клуб из Саудовской Аравии он возглавлял с 2019 по 2020 год. В ходе своей карьеры Руй Витория также тренировал «Бенфику», «Виторию», «Пасуш де Феррейра» и другие команды в Португалии.



«Спартак» занял второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2020/2021 и выступит в квалификационной стадии Лиги чемпионов.