Помощник Витории: мы в «Спартаке» и понимаем, что здесь не будет легко. Опыт должен помочь

Сержиу Ботелью, помощник главного тренера «Спартака» Руя Витории, рассказал о совместной работе с наставником.
«Когда я ещё играл, с Руем работалось комфортно, потому что он общается с футболистами на простом языке, это добавляет легкости. К тому моменту я повидал на своем веку уже много тренеров, так что было с кем сравнивать.
Я всегда был достаточно требовательным игроком — и к себе, и к одноклубникам. Меня неоднократно назначали капитаном. Думаю, поэтому Руй меня и приметил. Ему требовался помощник, обладающий большим игровым опытом.
С тех пор мы шаг за шагом шли вместе. Постепенно поднимались с самых низов, нащупывая правильный путь. Совершали ошибки и вместе их исправляли. Теперь мы в «Спартаке» и понимаем, что здесь тоже не будет легко. Но богатый опыт должен помочь», — цитирует Ботелью пресс-служба «Спартака».
- 9 июля 2021
-
16:13
-
16:05
-
15:56
-
15:45
-
15:38
-
15:15
-
14:54
-
14:53
-
14:34
-
14:32
-
14:10
-
14:03
-
14:00
-
13:53
-
13:39
-
13:25
-
13:22
-
13:00
-
12:59
-
12:38
-
12:31
-
12:30
-
12:09
-
11:57
-
11:54
-
11:40
-
11:31
-
11:24
-
11:07
-
10:56
-
10:44
-
10:39
-
10:21
-
10:20
-
10:00