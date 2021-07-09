Помощник Витории: мы в «Спартаке» и понимаем, что здесь не будет легко. Опыт должен помочь

Сержиу Ботелью, помощник главного тренера «Спартака» Руя Витории, рассказал о совместной работе с наставником.



«Когда я ещё играл, с Руем работалось комфортно, потому что он общается с футболистами на простом языке, это добавляет легкости. К тому моменту я повидал на своем веку уже много тренеров, так что было с кем сравнивать.



Я всегда был достаточно требовательным игроком — и к себе, и к одноклубникам. Меня неоднократно назначали капитаном. Думаю, поэтому Руй меня и приметил. Ему требовался помощник, обладающий большим игровым опытом.



С тех пор мы шаг за шагом шли вместе. Постепенно поднимались с самых низов, нащупывая правильный путь. Совершали ошибки и вместе их исправляли. Теперь мы в «Спартаке» и понимаем, что здесь тоже не будет легко. Но богатый опыт должен помочь», — цитирует Ботелью пресс-служба «Спартака».

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