Прокуратура Нидерландов хочет привлечь Промеса к ответственности за нанесение ударов ножом
Поделиться
Прокуратура Нидерландов хочет привлечь к ответственности нападающего «Спартака» Квинси Промеса, который обвиняется в нанесении ножевых ранений. Об этом сообщает NH Nieuws.
Форвард отрицает свою причастность к этому инциденту. Изначально адвокат футболиста заявил, что Промес уже ушёл, когда произошла стычка с ранениями. Позже юрист дополнил, что есть и свидетели, которые утверждают, что нанёс удар не Квинси.
В конце 2020 года стало известно об инциденте с участием Промеса, произошедшем в июле прошлого года. Квинси побывал на семейной вечеринке, во время которой один из гостей был серьёзно ранен и получил травму колена. Пострадавший обратился в полицию только осенью, после чего началось расследование. Промеса арестовали, а затем освободили.
Комментарии
- 9 июля 2021
-
19:24
-
19:24
-
19:04
-
19:02
-
18:52
-
18:49
-
18:49
-
18:37
-
18:33
-
18:27
-
18:13
-
18:07
-
17:53
-
17:50
-
17:39
-
17:34
-
17:26
-
17:23
-
17:19
-
17:06
-
16:54
-
16:52
-
16:36
-
16:31
-
16:13
-
16:05
-
15:56
-
15:45
-
15:38
-
15:15
-
14:54
-
14:53
-
14:34
-
14:32
-
14:10
Партнерский контент