Прокуратура Нидерландов хочет привлечь Промеса к ответственности за нанесение ударов ножом

Прокуратура Нидерландов хочет привлечь к ответственности нападающего «Спартака» Квинси Промеса, который обвиняется в нанесении ножевых ранений. Об этом сообщает NH Nieuws.

Форвард отрицает свою причастность к этому инциденту. Изначально адвокат футболиста заявил, что Промес уже ушёл, когда произошла стычка с ранениями. Позже юрист дополнил, что есть и свидетели, которые утверждают, что нанёс удар не Квинси.

В конце 2020 года стало известно об инциденте с участием Промеса, произошедшем в июле прошлого года. Квинси побывал на семейной вечеринке, во время которой один из гостей был серьёзно ранен и получил травму колена. Пострадавший обратился в полицию только осенью, после чего началось расследование. Промеса арестовали, а затем освободили.