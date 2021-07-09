Газизов: мне не важно, даст мне «Спартак» серебряную медаль или нет
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о возможном получении серебряной медали за второе место «Спартака» в РПЛ минувшего сезона. Напомним, Газизов занимал аналогичную должность на посту красно-белых на протяжении пяти месяцев в 2020 году.
«Мне не важно, дадут мне серебряную медаль или нет. По поводу этого из «Спартака» со мной никто не связывался», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Шамиль Газизов до прихода в «Спартак» долгое время работал в «Уфе». На пост генерального директора красно-белых его назначили летом прошлого года. Спустя несколько месяцев управленец покинул клуб, а затем вернулся в «Уфу». Более того, у Газизова и «Спартака» продолжаются судебные разбирательства.
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