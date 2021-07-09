ЦСКА обыграл австрийскую «Адмиру» в товарищеском матче

В товарищеском матче ЦСКА встретился с австрийским клубом «Адмира Ваккер». Матч проходил на стадионе «БСФЗ-Арена — Зюдштадт» (Мария Энцерсдорф, Австрия) и завершился победой московского клуба со счётом 1:0. Встречу обслуживала местная австрийская бригада арбитров.

ЦСКА играл первым на протяжении всего матча, однако забить армейцы сумели лишь однажды. На 52-й минуте голом отметился полузащитник Ильзат Ахметов. Финальный свисток арбитра зафиксировал минимальную победу московских армейцев.

Напомним, первый сбор армейцев в Австрии завершился 28 июня. На втором австрийском сборе, который проходит в период со 2 по 14 июля, ЦСКА предстоит сыграть ещё один матч: 13 июля, 19:00 мск — «ВиОн» (Словакия).