ЦСКА обыграл австрийскую «Адмиру» в товарищеском матче
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В товарищеском матче ЦСКА встретился с австрийским клубом «Адмира Ваккер». Матч проходил на стадионе «БСФЗ-Арена — Зюдштадт» (Мария Энцерсдорф, Австрия) и завершился победой московского клуба со счётом 1:0. Встречу обслуживала местная австрийская бригада арбитров.
ЦСКА играл первым на протяжении всего матча, однако забить армейцы сумели лишь однажды. На 52-й минуте голом отметился полузащитник Ильзат Ахметов. Финальный свисток арбитра зафиксировал минимальную победу московских армейцев.
Напомним, первый сбор армейцев в Австрии завершился 28 июня. На втором австрийском сборе, который проходит в период со 2 по 14 июля, ЦСКА предстоит сыграть ещё один матч: 13 июля, 19:00 мск — «ВиОн» (Словакия).
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