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«Челси» может продать трёх футболистов ради трансфера Эрлинга Холанда

«Челси» может продать трёх футболистов ради трансфера Эрлинга Холанда
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«Челси» может продать трёх футболистов ради покупки форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, сообщает Goal со ссылкой на Football.London.

По данным источника, «Челси» может продать Хакима Зиеша, Тьемуэ Бакайоко и Тэмми Абрахама. Отмечается, что в услугах Зиеша и Бакаойко заинтересован «Милан».

Холанд перешёл в «Боруссию» из «Ред Булл Зальцбург» в январе 2020 года. Контракт норвежца со «шмелями» рассчитан до 30 июня 2024 года. В сезоне-2020/2021 форвард сыграл за «Боруссию» 40 матчей, в которых забил 40 голов и отдал 11 голевых передач. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 110 млн.

В июне СМИ сообщали, что возможность перехода в «Челси», который тренирует Томас Тухель, привлекает Холанда, однако его трансфер может обойтись лондонцам в € 200 млн.

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