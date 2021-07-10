«Челси» может продать трёх футболистов ради трансфера Эрлинга Холанда

«Челси» может продать трёх футболистов ради покупки форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, сообщает Goal со ссылкой на Football.London.
По данным источника, «Челси» может продать Хакима Зиеша, Тьемуэ Бакайоко и Тэмми Абрахама. Отмечается, что в услугах Зиеша и Бакаойко заинтересован «Милан».
Холанд перешёл в «Боруссию» из «Ред Булл Зальцбург» в январе 2020 года. Контракт норвежца со «шмелями» рассчитан до 30 июня 2024 года. В сезоне-2020/2021 форвард сыграл за «Боруссию» 40 матчей, в которых забил 40 голов и отдал 11 голевых передач. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 110 млн.
В июне СМИ сообщали, что возможность перехода в «Челси», который тренирует Томас Тухель, привлекает Холанда, однако его трансфер может обойтись лондонцам в € 200 млн.
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