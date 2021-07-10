Алексей Березуцкий рассказал, что ещё не определился со стартовым составом на новый сезон

Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал ход предсезонных сборов клуба.
«По стартовому составу и заменам на сборах вы можете заметить, что идут постоянные изменения. Никакого стартового состава в голове даже нет, и эксперименты ещё продолжатся. Примерный основной состав увидите в товарищеской игре 19 июля», — сказал Березуцкий в интервью для клубной пресс-службы.
Напомним, в марте этого года ЦСКА возглавил Ивица Олич, сменивший на посту главного тренера Виктора Гончаренко, который позже ушёл в «Краснодар». В конце сезона хорватский специалист покинул клуб. Исполняющим обязанности был назначен 39-летний экс-футболист красно-синих Алексей Березуцкий.
9 июля в товарищеском матче ЦСКА встретился с австрийским клубом «Адмира Ваккер». Матч проходил на стадионе «БСФЗ-Арена — Зюдштадт» (Мария-Энцерсдорф, Австрия) и завершился победой московского клуба со счётом 1:0.
- 10 июля 2021
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