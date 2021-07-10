Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алексей Березуцкий рассказал, что ещё не определился со стартовым составом на новый сезон

Алексей Березуцкий рассказал, что ещё не определился со стартовым составом на новый сезон
Аудио-версия:
Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал ход предсезонных сборов клуба.

«По стартовому составу и заменам на сборах вы можете заметить, что идут постоянные изменения. Никакого стартового состава в голове даже нет, и эксперименты ещё продолжатся. Примерный основной состав увидите в товарищеской игре 19 июля», — сказал Березуцкий в интервью для клубной пресс-службы.

Напомним, в марте этого года ЦСКА возглавил Ивица Олич, сменивший на посту главного тренера Виктора Гончаренко, который позже ушёл в «Краснодар». В конце сезона хорватский специалист покинул клуб. Исполняющим обязанности был назначен 39-летний экс-футболист красно-синих Алексей Березуцкий.

9 июля в товарищеском матче ЦСКА встретился с австрийским клубом «Адмира Ваккер». Матч проходил на стадионе «БСФЗ-Арена — Зюдштадт» (Мария-Энцерсдорф, Австрия) и завершился победой московского клуба со счётом 1:0.

Новость по теме
Марадишвили: ЦСКА будет биться за Алексея Березуцкого. Планы на сезон большие
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021