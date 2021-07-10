«Арсенал» объявил о заключении контракта с защитником «Бенфики»
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Португальский защитник «Бенфики» Нуну Тавареш перешёл в «Арсенал», сообщается на официальном сайте лондонского клуба.Стороны заключили долгосрочный контракт.
«Мы приветствуем Нуну в нашем клубе. Это молодой перспективный игрок, который серьёзно вырос в «Бенфике» за последние сезоны, а также продемонстрировал свои качества, выступая за сборную Португалии U21. Переход Нуну придаст команде дополнительных сил, игрок укрепит нашу защиту. Мы с нетерпением ждём присоединения Нуну к команде», — отметил главный тренер «Арсенала» Микель Артета.
Тавареш является воспитанником «Бенфики». В минувшем сезоне чемпионата Португалии 21-летний футболист провёл 14 матчей (семь в основе) и заработал три жёлтые карточки.
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