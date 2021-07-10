Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Слуцкий: Кварацхелия будет готовиться к сезону как игрок «Рубина»

Слуцкий: Кварацхелия будет готовиться к сезону как игрок «Рубина»
Комментарии

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий на пресс-конференции в преддверии старта Кубка Матч Премьер поделился мнением о Евро-2020, а также сообщил, что полузащитник Хвича Кварацхелия примет участие в матче с «Химками», который состоится сегодня, 10 июля.

«Чемпионат Европы — прекрасный турнир. Удалось побывать на обоих полуфиналах. Мне кажется, что клубные команды играют в более качественный футбол с точки зрения тактики, составов и так далее. А матчи сборных — это больше национальная идея и традиции.

Хвича будет играть сегодня. Вчера гендиректор сказал, что никаких предложений не поступало. Он будет готовиться к сезону как игрок «Рубина», — передаёт слова Слуцкого корреспондент «Чемпионата» Егор Филин.

Новость по теме
Слуцкий — о возможном назначении в сборную России: мне очень нравится моя нынешняя работа
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021