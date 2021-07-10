Слуцкий: Кварацхелия будет готовиться к сезону как игрок «Рубина»
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий на пресс-конференции в преддверии старта Кубка Матч Премьер поделился мнением о Евро-2020, а также сообщил, что полузащитник Хвича Кварацхелия примет участие в матче с «Химками», который состоится сегодня, 10 июля.
«Чемпионат Европы — прекрасный турнир. Удалось побывать на обоих полуфиналах. Мне кажется, что клубные команды играют в более качественный футбол с точки зрения тактики, составов и так далее. А матчи сборных — это больше национальная идея и традиции.
Хвича будет играть сегодня. Вчера гендиректор сказал, что никаких предложений не поступало. Он будет готовиться к сезону как игрок «Рубина», — передаёт слова Слуцкого корреспондент «Чемпионата» Егор Филин.
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