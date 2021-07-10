Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Витория прокомментировал будущее Урунова, Крала и Ларссона

Витория прокомментировал будущее Урунова, Крала и Ларссона
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился ожиданиями от предсезонного турнира и рассказал о будущем полузащитников Остона Урунова и Алекса Крала, а также нападающего Джордана Ларссона.

«Добрый день (поздоровался по-русски. — Прим. «Чемпионата»)! Очень приятно принять участие в этом турнире с тремя достойными соперниками, командами с хорошими тренерами. Такие игры наиболее приближены к реальным условиям.

Что касается будущего Урунова, то с самого начала он не принял участия в тренировках первой команды. У нас много игроков, хотелось посмотреть всех, в том числе и тех, кто возвращается из аренд. Сезон длинный, сейчас ничего нельзя сказать.

Ларссон и Крал скоро к нам присоединятся, буквально в ближайшие дни. Есть вероятность, что они сыграют на этом турнире. Все проходят одинаковую подготовку, и мы на всех одинаково рассчитываем в предстоящем сезоне», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Егор Филин.

Новость по теме
Слуцкий: Кварацхелия будет готовиться к сезону как игрок «Рубина»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021