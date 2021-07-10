Витория прокомментировал будущее Урунова, Крала и Ларссона

Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился ожиданиями от предсезонного турнира и рассказал о будущем полузащитников Остона Урунова и Алекса Крала, а также нападающего Джордана Ларссона.
«Добрый день (поздоровался по-русски. — Прим. «Чемпионата»)! Очень приятно принять участие в этом турнире с тремя достойными соперниками, командами с хорошими тренерами. Такие игры наиболее приближены к реальным условиям.
Что касается будущего Урунова, то с самого начала он не принял участия в тренировках первой команды. У нас много игроков, хотелось посмотреть всех, в том числе и тех, кто возвращается из аренд. Сезон длинный, сейчас ничего нельзя сказать.
Ларссон и Крал скоро к нам присоединятся, буквально в ближайшие дни. Есть вероятность, что они сыграют на этом турнире. Все проходят одинаковую подготовку, и мы на всех одинаково рассчитываем в предстоящем сезоне», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Егор Филин.
- 10 июля 2021
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