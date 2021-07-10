Ларссон начал тренироваться со «Спартаком» после Евро-2020. Видео

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон вернулся в расположение команды после поездки на Евро-2020 со сборной Швеции. Национальная команда дошла до 1/8 финала турнира, в котором уступила сборной Украины (1:2 ДВ). Ларссон на поле ни разу не вышел.

«А вот и Джордан Ларссон присоединился к команде после Евро-2020», — говорится в сообщении пресс-службы красно-белых в «Твиттере».

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Спартака».

Джордан Ларссон получил награду лучшему игроку сезона-2020/2021 по версии болельщиков «Спартака». За шведа проголосовали 47% болельщиков. В минувшем сезоне Ларссон провёл в Российской Премьер-Лиге 29 матчей, забил 15 голов и отдал пять результативных передач.

Сейчас «Спартак» продолжает подготовку к предстоящему сезону в Москве.