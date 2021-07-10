Слуцкий похвалил Пустовойтову после матча с «Химками»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал работу Анастасии Пустовойтовой в матче с «Химками» (1:0) на Кубке Матч Премьер.
«В первый ли раз нашу команду судила женщина? Думаю, да, потому что женщины вообще не имеют право обслуживать матчи самых высших мужских лиг. Девушка-лайнсмен много раз встречалась, а вот арбитр в поле нет. Но она очень качественный арбитр, на женском уровне она судила абсолютно всё, что только можно. Мне очень нравится её стиль, что она достаточно много позволяла бороться и не выбивала игру беспрерывными свистками. Она большая молодец», — приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина».
«Рубин» и «Химки» провели матч в рамках турнира Кубок Матч Премьер. Встреча прошла на стадионе «Арена Химки» в подмосковных Химках и завершилась победой казанцев со счётом 1:0. Главным арбитром встречи была Анастасия Пустовойтова (Москва).
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