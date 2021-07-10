Гол Кварацхелии позволил «Рубину» обыграть «Химки» на предсезонном турнире

«Рубин» и «Химки» провели матч в рамках турнира Кубок Матч Премьер. Встреча прошла на стадионе «Арена Химки» в подмосковных Химках и завершилась победой казанцев со счётом 1:0.
По ходу встречи у команд неоднократно возникали опасные моменты. И Юрий Дюпин, и Илья Лантратов играли надёжно. Во многом благодаря им счёт оставался неизменным почти на протяжении всего матча. Однако в компенсированное ко второму тайму время полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия здорово пробил с левой ноги и открыл счёт в конце матча.
Главным арбитром встречи была Анастасия Пустовойтова (Москва).
В кубке принимают участие «Спартак», «Рубин», «Сочи» и «Химки». Завтра, 11 июля, состоится встреча «Спартака» и «Сочи». Игра пройдёт в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена».
Новый сезон Российской Премьер-Лиги начнётся 23 июля. В первом матче нового чемпионата сыграют «Ростов» и «Динамо».
- 10 июля 2021
-
19:41
-
19:36
-
19:24
-
19:14
-
19:01
-
18:57
-
18:56
-
18:55
-
18:37
-
18:35
-
18:20
-
18:12
-
18:00
-
17:43
-
17:40
-
17:37
-
17:32
-
17:20
-
17:16
-
16:58
-
16:51
-
16:42
-
16:38
-
16:30
-
16:04
-
15:52
-
15:38
-
15:32
-
15:29
-
15:06
-
14:58
-
14:53
-
14:47
-
14:42
-
14:41