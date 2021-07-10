Гол Кварацхелии позволил «Рубину» обыграть «Химки» на предсезонном турнире

«Рубин» и «Химки» провели матч в рамках турнира Кубок Матч Премьер. Встреча прошла на стадионе «Арена Химки» в подмосковных Химках и завершилась победой казанцев со счётом 1:0.

По ходу встречи у команд неоднократно возникали опасные моменты. И Юрий Дюпин, и Илья Лантратов играли надёжно. Во многом благодаря им счёт оставался неизменным почти на протяжении всего матча. Однако в компенсированное ко второму тайму время полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия здорово пробил с левой ноги и открыл счёт в конце матча.

Главным арбитром встречи была Анастасия Пустовойтова (Москва).

В кубке принимают участие «Спартак», «Рубин», «Сочи» и «Химки». Завтра, 11 июля, состоится встреча «Спартака» и «Сочи». Игра пройдёт в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена».

Новый сезон Российской Премьер-Лиги начнётся 23 июля. В первом матче нового чемпионата сыграют «Ростов» и «Динамо».