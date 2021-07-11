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Александр Емельяненко: в финале Евро болейте за красивый футбол и Италию

Александр Емельяненко: в финале Евро болейте за красивый футбол и Италию
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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, какую сборную будет поддерживать в финальном матче чемпионата Европы — 2020 Италия — Англия.

«Всем хорошего дня и отличного настроения! В сегодняшнем финале Евро болейте за красивый футбол и Италию», — написал Емельяненко на своей странице в «Инстаграме».

Финал Евро-2020 Италия — Англия состоится сегодня, 11 июля, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи проходили с 11 июня сразу в нескольких европейских городах, среди которых был Санкт-Петербург.

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