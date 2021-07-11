Заболотный рассказал, с какого игрока брал пример, играя за молодёжную команду ЦСКА

Нападающий ЦСКА и сборной России Антон Заболотный рассказал, на какого игрока равнялся будучи футболистом молодёжной команды армейцев.

«Большим примером для меня был Вагнер Лав, который на тот момент был лучшим форвардом не только нашего клуба, но и России. В приоритете была его игра. Он вёл команду вперёд, играл на нескольких позициях», — сказал Заболотный в интервью пресс-службе ЦСКА.

Заболотный является воспитанником ЦСКА, однако так и не провёл за главную команду армейцев ни одного официального матча. Из клуба он уходил на правах аренды в «Волгарь», «Урал» и брянское «Динамо», а впоследствии выступал за «Уфу», «Факел», «Тосно» и «Зенит». Цвета «Сочи» защищал с 2019 года. В завершившемся сезоне форвард провёл 27 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил девять голов и отдал четыре результативные передачи.