«Фенербахче» предложит «Зениту» € 4 млн за Дриусси
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Турецкий «Фенербахче» планирует приобрести нападающего «Зенита» Себастьяна Дриусси. Об этом сообщает sozcu.com.tr.
По информации источника, турки предложат российскому клубу € 4 млн за аргентинца. Контракт Дриусси с «Зенитом» истекает в 2022 году. Transfermarkt оценивает форварда в € 7,5 млн. Напомним, в 2017 году Дриусси перешёл в «Зенит» из «Ривер Плейт» и сумма сделки составила € 15 млн.
Ранее сообщалось, что Дриусси может перейти в бразильский «Сан-Паулу» или вернуться в «Ривер Плейт». Также сообщалось, что «Кальяри» уже связался с «Зенитом» для обсуждения потенциальной сделки. Сине-бело-голубые хотят выручить за Дриусси € 7 млн. Сам Себастьян готов пойти на понижение финансовых условий личного контракта ради переезда в чемпионат Италии.
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