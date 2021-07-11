Известный актёр Том Круз пожелал удачи сборной Англии в финале Евро-2020

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн сообщил, что знаменитый голливудский актёр Том Круз связался с национальной командой в преддверии финального матча чемпионата Европы — 2020 с Италией и пожелал удачи.



«В пятницу днём с нами связался Том Круз. Он был здесь, в Великобритании, и позвонил нам через FaceTime, чтобы пожелать нам удачи. Он был очень добр», — приводит слова Кейна Marca со ссылкой на BBC Radio 5.



Финальный матч чемпионата Европы — 2020 Италия — Англия состоится сегодня, 11 июля, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Италия — Англия.



Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи проходили с 11 июня сразу в нескольких европейских городах, среди которых был Санкт-Петербург.