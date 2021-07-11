Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Известный актёр Том Круз пожелал удачи сборной Англии в финале Евро-2020

Известный актёр Том Круз пожелал удачи сборной Англии в финале Евро-2020
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн сообщил, что знаменитый голливудский актёр Том Круз связался с национальной командой в преддверии финального матча чемпионата Европы — 2020 с Италией и пожелал удачи.

«В пятницу днём с нами связался Том Круз. Он был здесь, в Великобритании, и позвонил нам через FaceTime, чтобы пожелать нам удачи. Он был очень добр», — приводит слова Кейна Marca со ссылкой на BBC Radio 5.

Финальный матч чемпионата Европы — 2020 Италия — Англия состоится сегодня, 11 июля, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Италия — Англия.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи проходили с 11 июня сразу в нескольких европейских городах, среди которых был Санкт-Петербург.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021