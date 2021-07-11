Криштиану Роналду выложил своё фото и оставил философскую подпись
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Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду выложил фото на своей странице в «Инстаграме» и пофилософствовал в описании к посту.
«Если у вас есть «имение», но нет «бытия», то оно вам на самом деле не принадлежит», — написал Роналду.
Фото можно посмотреть в "инстаграме" Роналду.
Ранее стало известно, что португальский агент Жорже Мендеш рассчитывает в ближайшее время провести встречу с новым спортивным директором «Ювентуса» Федерико Керубини для того, чтобы прояснить ситуацию с будущим Роналду.
Напомним, Роналду выступает за «Ювентус» с 2018 года. 36-летний португальский форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в минувшем сезоне, забив 29 голов. Действующий контракт Роналду с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года.
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