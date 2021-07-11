Криштиану Роналду выложил своё фото и оставил философскую подпись

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду выложил фото на своей странице в «Инстаграме» и пофилософствовал в описании к посту.

«Если у вас есть «имение», но нет «бытия», то оно вам на самом деле не принадлежит», — написал Роналду.

Фото можно посмотреть в "инстаграме" Роналду.

Ранее стало известно, что португальский агент Жорже Мендеш рассчитывает в ближайшее время провести встречу с новым спортивным директором «Ювентуса» Федерико Керубини для того, чтобы прояснить ситуацию с будущим Роналду.



Напомним, Роналду выступает за «Ювентус» с 2018 года. 36-летний португальский форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в минувшем сезоне, забив 29 голов. Действующий контракт Роналду с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года.