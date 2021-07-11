«Локомотив» обыграл словенский «Целе» благодаря автоголу

В товарищеском матче московский «Локомотив» переиграл словенский «Целе». Встреча проходила на стадионе «Гринхаус» в Лебринге (Австрия) и завершилась со счётом 2:0.
На 73-й минуте матча счёт открыли футболисты «Локомотива», после того как голкипер словенцев Матьяж Розман забил в собственные ворота.
Команде Марко Николича предстоит сыграть на сборах ещё один матч — с «Ростовом». Сезон для «Локомотива» начнётся матчем за Суперкубок России с «Зенитом». Встреча за титул пройдёт 17 июля. Чемпионат России команда Марко Николича начнёт домашним матчем с тульским «Арсеналом».
В предыдущем товарищеском матче «Локомотив» обыграл австрийский «Хартберг». Встреча проходила 9 июля на стадионе «Хартберг» в Австрии и завершилась победой москвичей со счётом 1:0.
- 11 июля 2021
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