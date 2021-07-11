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«Локомотив» обыграл словенский «Целе» благодаря автоголу

«Локомотив» обыграл словенский «Целе» благодаря автоголу
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В товарищеском матче московский «Локомотив» переиграл словенский «Целе». Встреча проходила на стадионе «Гринхаус» в Лебринге (Австрия) и завершилась со счётом 2:0.

На 73-й минуте матча счёт открыли футболисты «Локомотива», после того как голкипер словенцев Матьяж Розман забил в собственные ворота.

Команде Марко Николича предстоит сыграть на сборах ещё один матч — с «Ростовом». Сезон для «Локомотива» начнётся матчем за Суперкубок России с «Зенитом». Встреча за титул пройдёт 17 июля. Чемпионат России команда Марко Николича начнёт домашним матчем с тульским «Арсеналом».

В предыдущем товарищеском матче «Локомотив» обыграл австрийский «Хартберг». Встреча проходила 9 июля на стадионе «Хартберг» в Австрии и завершилась победой москвичей со счётом 1:0.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
11 июля 2021, воскресенье. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва, Россия
Окончен
1 : 0
Целе
Целе, Словения
1:0 Залетел – 73' (автогол)
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