«Локомотив» обыграл словенский «Целе» благодаря автоголу

В товарищеском матче московский «Локомотив» переиграл словенский «Целе». Встреча проходила на стадионе «Гринхаус» в Лебринге (Австрия) и завершилась со счётом 2:0.

На 73-й минуте матча счёт открыли футболисты «Локомотива», после того как голкипер словенцев Матьяж Розман забил в собственные ворота.

Команде Марко Николича предстоит сыграть на сборах ещё один матч — с «Ростовом». Сезон для «Локомотива» начнётся матчем за Суперкубок России с «Зенитом». Встреча за титул пройдёт 17 июля. Чемпионат России команда Марко Николича начнёт домашним матчем с тульским «Арсеналом».

В предыдущем товарищеском матче «Локомотив» обыграл австрийский «Хартберг». Встреча проходила 9 июля на стадионе «Хартберг» в Австрии и завершилась победой москвичей со счётом 1:0.