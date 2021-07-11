Федун — о разгроме «Сочи»: играли на расслабоне. В чемпионате так не получится

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал результат товарищеского матча с «Сочи» (4:0).
«Тренировочный матч. Ну а что говорить? Приятно такие матчи смотреть. Играли на расслабоне. В чемпионате так не получится, там будут нервы. Да и «Сочи» будет играть по-другому. Изменил ли что-то Витория? Давайте на все эти вопросы отвечу в конце декабря», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Сегодня, 11 июля, московский «Спартак» встретился с «Сочи» в Кубке Матч Премьер. Встреча прошла на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 4:0 в пользу красно-белых. Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным.
Первый гол красно-белых на 6-й минуте забил Зелимхан Бакаев. Удвоил преимущество московского клуба на 38-й минуте Резиуан Мирзов. На 64-й минуте голом отметился Александр Соболев. А точку в матче на 83-й минуте поставил Виктор Мозес.
- 11 июля 2021
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