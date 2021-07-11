«Спартак» попросил Роспотребнадзор разрешить допуск зрителей с QR-кодами и ПЦР-тестами

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков сообщил, что клуб попросил Роспотребнадзор разрешить допуск зрителей с QR-кодами и ПЦР-тестами на матчи команды.

«РПЛ обратилась с просьбой разъяснить просьбу Роспотребнадзора, указ мэра разрешает проведение массовых мероприятий до 500 человек. При этом пункт отменяется, если все зрители с QR-кодами, верхней планки нет. Мы обратились в Роспотребнадзор с просьбой разрешить матчи со зрителями при наличии QR-кода и при наличии ПЦР-тестов за 72 часа. Ждём ответа, активные действия с получением обратной связи на следующей неделе дадут результат.



Получать QR или вакцинироваться — дело каждого, но в сложных условиях стоит прислушаться, потому что это необходимо. В данной ситуации нам важнее добиться посещаемости. Пять, десять или двадцать – не важно, планки верхней нет с QR-кодами. Посмотрим на позицию РПН. Данное решение в пользу нашего обращения. Может, людей, которые хотят посещать матчи, это побудит пойти вакцинироваться.



Категорически отказников нет, всё-таки есть определённые меры воздействия на сотрудников клуба. У нас стоит задача на 60%, включая нештатный персонал, мы работаем над этим. Сроки до 15 июля на подачу данных. До этого времени мы проводим вакцинацию. На следующей неделе будет вторая волна, до 15 числа должны уложиться.

Мы отправили в том же письме в РПН, что мы готовы обеспечить место для вакцинации или предоставить места под мобильные пункты. Сейчас билетная программа согласована и по поводу скидки из-за тестирования, надо будет смотреть в зависимости от решения. Нам хотелось бы видеть болельщиков, в основном все идут по минимальной категории. Повторюсь, будем смотреть по решению», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.