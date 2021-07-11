Шоу забил самый быстрый гол в финалах Евро. Он побил рекорд Переды, забившего СССР

Защитник сборной Англии Люк Шоу забил самый быстрый гол в истории финалов чемпионата Европы, отправив мяч в ворота сборной Италии на 117-й секунде встречи.

Шоу превзошёл рекорд испанского форварда Чуса Переды, который в 1964 году забил гол сборной СССР на 5:04.

Сегодня, 11 июля, сборная Италии встречается с национальной командой Англии. Матч финала чемпионата Европы — 2020 проходит на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Встречу финала Евро-2020 обслуживает бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Куйперсом. Помогают ему ассистенты Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Резервный рефери — Карлос Дель Серро Гранде (Испания). Видеопомощник рефери — Бастиан Данкерт (Германия).