Администрация «Уэмбли»: на стадион проникла группа людей без билетов. Мы их ищем

Администрация стадиона «Уэмбли» сделала заявление по поводу беспорядков, которые происходили перед матчем.

«Произошло нарушение безопасности, и небольшая группа людей проникла на стадион. Сейчас мы тесно сотрудничаем со стюардами стадиона и службой безопасности, чтобы найти и удалить этих людей. Любой на стадионе без билета будет немедленно изгнан за его пределы», — приводит объявление администрации «Уэмбли» журналист Роб Харрис в своём «твиттере».

Напомним, ранее сообщалось, что группа, состоящая более чем из 50 человек, штурмом ворвалась на стадион. Стюарды и сотрудники стадиона не смогли сдержать нарушителей безопасности, а полиции не было видно на горизонте.

Сегодня, 11 июля, сборная Италии встречается с национальной командой Англии. Матч финала чемпионата Европы — 2020 проходит на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. К перерыву англичане выигрывают со счётом 1:0 благодаря голу Люка Шоу на 2-й минуте.